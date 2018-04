Tulcea. Investitori israelieni, interesati de modernizarea sistemului de incalzire centralizata din judet

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 25 aprilie, la sala de ședințe a Primariei Municipiului, a avut loc o intalnire cu o delegație din partea Ambasadei Israelului, condusa de Matan Safran, șeful Misiunii Economice și Comerț a Ambasadei Israeliene la București, alaturi de Andrei Mainea, ofițer comercial la aceeași instituție.…

- Excelența Sa a declarat ca bielorușii sunt interesați de fructele și vinul din Vaslui. Pentru a doua oara in mai puțin de un an, Excelența Sa, Andrei Grinkevici, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Belarus la București, a fost prezent, ieri, in Vaslui, la invitația președintelui…

- Grupul Rompetrol, controlat de compania KazMunaiGaz din Kazahstan, a intrat in vizorul unui potential investitor american, potrivit unei surse apropiate negocierilor care a declarat pentru G4Media.ro. 0 0 0 0 0 0

- Comunicat. Primul parteneriat Consiliul Judetean – Primarie – Camera de Comert, pentru promovarea produselor industriale aradene, Targul Economiei Aradene, isi va deschide portile in luna...

- In perioada 23-25 martie a.c., s-a desfașurat prima etapa a proiectului „Descopera și Cunoaște Romania", ediția Centenar, dedicata romanilor din toate comunitațile istorice. Aceasta a debutat pe data de 23 martie cu prezența in Romania a 50 de etnici romani din Ucraina – sudul Basarabiei. Programul…

- A fost semnat contractul de finanțare pentru reteaua de distributie apa si reteaua de canalizare pe strada Bisericii. Primarul comunei Pianu, Marin Petruse, a semnat joi, 8 martie, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice (MDRAP) București, proiectul de investiții ”Retea de distributie…

- N. D. Ieri, Ambasada Republicii Bulgaria la București a organizat, impreuna cu Instituția Prefectului Județului Prahova și cu autoritațile județene și locale, cu concursul Garnizoanei, la Monumentul Vanatorilor din Ploiești, o ceremonie militara religioasa, in cadrul careia s-au rostit alocuțiuni și…

- Grupul Electrica a realizat anul trecut investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei, cu 30% peste nivelul din 2016, iar companiile membre si-au asumat pentru 2018 un plan record de investitii, in valoare de 900 milioane de lei. Comparativ cu 2014, anul…