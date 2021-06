Tulcea: Intervenţiile pompierilor în gospodăriile inundate, la final Pompierii tulceni au incheiat interventiile in curtile gospodariilor inundate, din cauza precipitatiilor abundente inregistrate duminica, iar drumul dintre Nifon si Hamcearca este practicabile din nou, a declarat pentru AGERPRES prefectul Marcel Ivanov.



El a mai spus ca interventiile in gospodariile din satul IC Bratianu, unul dintre cele mai afectate, s-au desfasurat si luni dimineata, iar podul dintre satele Nifon si Hamcearca, surpat controlat, a fost refacut, asa incat circulatia autovehiculelor s-a reluat luni dupa-amiaza.



