- Trei infanteristi marini s-au infectat cu noul coronavirus in timpul misiunilor de sprijinire a structurilor Ministerului Afacerilor Interne desfasurate in Babadag , județul Tulcea, pentru asigurarea respectarii masurii de carantina instituite de autoritati pe data de 18 aprilie.Purtatorul de cuvant…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu a reusit sa achizitioneze un "stoc limitat" de medicamente folosite pentru pacientii infectati cu noul coronavirus, potrivit unui comunicat de presa al Consiliului Judetean (CJ) remis marti AGERPRES."In ce priveste tratamentele pentru aceasta perioada,…

- Opt copii infectati cu COVID-19 sunt tratati in prezent in Spitalul de Pediatrie din Sibiu, starea lor fiind buna, a anuntat, joi, Prefectura, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor de la Spitalul de Pediatrie, in acest moment, sunt internati pe sectia Boli Infectioase 15 copii. Un numar de 8 copii…

- Cinci unitati medicale au fost desemnate sa fie spitale de suport in judetul Timis, insa unele dintre acestea au materiale necesare pentru tratarea unor pacienti infectati cu coronavirus doar pentru una sau doua saptamani.Cele cinci spitale-suport din Timis sunt: Spitalul CFR Timisoara, Spitalul…

- Un numar de 11 medici de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava au fost confirmati cu noul coronavirus. Potrivit biroului de presa al unitatii medicale, citat de Agerpres, medicii sunt din sectiile Boli Infectioase, Pneumologie si Ortopedie, precum si de la Unitatea Primiri...

- Un numar de 11 medici ai Spitalului Județean de Urgența Suceava sunt internați in Secția de Boli Infecțioase dupa ce au fost testați pozitiv pentru noul coronavirus, anunța instituția spitaliceasca suceveana.Aceștia sunt din secțiile UPU, Boli Infecțioase, Pneumologie și Ortopedie.Potrivit comunicatului…

- In urma cu cateva minute a fost transmis rezultatul analizelor de laborator efectuate la Institutului National de Boli Infectioase ”Matei Bals” din București pentru determinarea virusului Covid 19, la barbatul decedat aseara la Spitalul Județean de Urgenta Pitesti. Rezultatul testului este negativ.…