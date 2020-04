Tulcea: Începe prohibiţia pescuitului în România Prohibitia pescuitului in apele de frontiera ale Romaniei, inclusiv in Delta Dunarii, va incepe sambata, potrivit ordinului adoptat de Ministerul Mediului si cel al Agriculturii, care are drept obiectiv protejarea speciilor de pesti in perioadele si zonele de reproducere.



Ordinul comun al celor doua ministere mentioneaza ca masurile de prohibitie a pescuitului in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale va dura 60 de zile, in perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

