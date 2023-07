Tulcea: Incendiu puternic la o un magazin cu ambarcaţiuni de agrement şi articole de pescuit “In urma cu putin timp doua echipaje de pompieri formate din 9 subofiteri au intervenit cu doua autospeciale de stingere la un incediu produs la un showroom cu ambarcatiuni de agrement si articole de pescuit”, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Tulcea. Pompierii au reusit sa impiedice ca focul sa se extinda la ambarcatiuni si la un magazin aflat in apropiere. “La scurt timp de la ajungerea la locul interventiei, incendiul a fost localizat si lichidat, evitandu-se propagarea flacarilor la ambarcatiunile din apropiere si la o alta societate comerciala invecinata”, a precizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

