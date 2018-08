Tulcea. Incendiu in localitatea Agighiol. Intervin salvatorii (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu, de miriste, care se manifesta pe o suprafata de aproximativ cinci sute de metri patrati in zona periferica a municipiului Tulcea, in zona Bididia.La locul evenimentului a fost…

- In ziua de 4.07.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la un incendiu in localitatea Poienarii de Muscel. Astfel, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul…

- In urma solicitarilor, la aceasta ora, fortele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta DELTA Tulcea intervin astfel: in localitatea Slava Cercheza se intervine de catre Statia de pompieri Babadag cu 1 ofiter, 4 subofiteri si 2 motopompe pentru extragerea apei din aproximativ 20 de beciuri; in localitatea…

- Statia de pompieri Babadag a fost solicitata sa intervina, in urma cu cateva minute, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa din Manastirea de maici Vovidenia din localitatea Slava Rusa.Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si cinci subofiteri.Florentin…

- Salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea intervin pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Nifon.La locul dezastrului au fost trimise doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si 13 subofiteri.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant…

- Un incendiu violent a mistuit o casa din localitatea Casimcea, judetul Tulcea. Flacarile au distrs imobilul in care locuiau de ani buni doi soti, batrani si bolnavi. Doar norocul a facut ca in miez de noapte, cand s a pornit valvataia cei doi sa reuseasca sa iasa in siguranta afara din casa cuprinsa…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la Rafinaria Astra din municipiul Ploiesti.Potrivit ISU Prahova, ard reziduri petroliere pe o suprafata de circa 40 mp.Echipele de pompieri au fost suplimentate. ...