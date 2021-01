Stiri pe aceeasi tema

- Traficul autovehiculelor cu o masa totala maxima de pana la 7,5 tone s-a reluat, joi dimineata, dupa aproape 24 de ore de suspendare din cauza drumurilor inzapezite, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, care citeaza o decizie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta,…

- UPDATE Noua drumuri naționale și 35 de drumuri județene sunt inchise, joi dimineața, din cauza viscolului, anunța Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane. ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca din cauza viscolului și vizibilitații…

- Peste 1.300 de persoane au fost blocate in 613 mașini care au derapat sau au ramas blocate pe drumurile din șase județe din Dobrogea, sud-estul Moldovei și sud-estul Munteniei, in urma viscolului și ninsorii abundente. Pompierii au intervenit in șase județe, potrivit Mediafax. Potrivit Inspectoratului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta dimineata, din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, este blocata circulatia autovehiculelor pe 12 drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta, 35 de drumuri judetene si trei drumuri comunale. Inspectoratul…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza ca, joi dimineata, din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, sunt inchise toate drumurile nationale si judetene din judetele Tulcea si Constanta (cu exceptia DN 39/CT si autostrada A2), iar circulatia rutiera este restrictionata pentru autovehiculele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol, valabila pana miercuri seara in opt judete din sudul si estul tarii, inclusiv in Capitala. Astfel, in intervalul 26 ianuarie, ora 23:00 – 27 ianuarie, ora 23:00, local in jumatatea de sud-est a tarii…

