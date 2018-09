Stiri pe aceeasi tema

- RowmaniaFEST va sta acest an sub semnul Centenarului Marii Unirii. Derulata intre 31 august – 2 septembrie, a opta editie a Festivalului va marca lansarea la apa, la Tulcea, a Flotilei Romania Centenar, al carei parcurs international va continua cu Londra (8 septembrie) si Bucuresti (21 – 23 septembrie).

- Patru evenimente importante promoveaza Tulcea ca destinație turistica de top, la sfarșitul lunii august și inceputul lunii septembrie. Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) participa ca partener sau ca invitat la toate cele patru evenimente, pentru a susține activ promovarea…

- Sambata, 11 august, Descopera Rowmania – competitia de vaslit in canotci de 10+1 – ajunge pentru a șasea oara la Alba Iulia. Castigatorii de la Alba Iulia vor intra in finala naționala Descopera Rowmania, care se va desfasura in cadrul Festivalului Rowmania, pe 2 septembrie, la Tulcea. Ivan Patzaichin…

- "Am convingerea și speranța ca lucrurile se vor schimba. Cred foarte mult in actualul Guvern, poate sa miște lucrurile. E o echipa care are o altfel de abordare. Nu se mai oprește in tot felul de piedici. Partea de infrastructura se va mișca. Vreau sa va spun ca Ministerul de Finanțe acum trebuie…

- Macheta viitorului podul care va lega Tulcea de Braila a fost prezentata astazi de oficialitatile judetului Tulcea. La eveniment au fost prezenti reprezentanti ai asocierii de firme IHI Infrastructure Systems Co. din Japonia si Astaldi din Italia, castigatoarea licitatiei pentru construirea podului…

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca peste 2,3 milioane de lei pentru organizarea unor concerte si spectacole pe o scena plutitoare amplasata pe Dambovita cu ocazia Zilelor Bucurestiului, precum si pentru lansarea la apa, pe Dunare, a unei flotile de barc care sa parcurga tot drumul pe apa pana in…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au intervenit pentru salvarea a opt persoane care au cazut dintr-o barca, in Dunare, fiind in pericol de inec, informeaza un comunicat de presa transmis sambata AGERPRES...

