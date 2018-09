Stiri pe aceeasi tema

- Cele 21 de judete in care a fost adunat numarul minim de 20 de mii de semnaturi pentru ca initiativa sa ajunga in Parlament sunt: Bucuresti, Cluj, Brasov, Timis, Iasi, Sibiu, Ilfov, Constanta, Galati, Prahova, Maramures, Bihor, Dolj, Alba, Hunedoara, Arad, Mures, Arges, Bacau, Vaslui si Tulcea. De asemenea,…

- Editia 2018 2019 a Diviziei Nationale de seniori, al doilea esalon valoric al rugby ului romanesc, va porni la drum, pe 15 septembrie, sub o noua organizare, ingloband si formatiile din Divizia A al treilea campionat din Romania . In noua formula, vor evolua 12 formatii, impartite in doua grupe de cate…

- Comisia Europeana este gata sa continue sa ajute Romania si sa furnizeze orice asistenta tehnica suplimentara necesara de care ar putea fi nevoie in combatarea pestei porcine africane, a declarat marti un purtator de cuvant al executivului comunitar. “Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane…

- In urma cu doua zile, exact in ziua in care Agrointeligenta a publicat cererea crescatorului de a-i fi asomati preventiv animalele , cei de la DSV Tulcea l-au anuntat ca are Pesta Porcina Africana in exploatatie. Era vorba despre o suspiciune care s-a mediatizat rapid. Astazi, 4 august, fermierul a…

- Statul Major al Fortelor Navale a anuntat ca Ziua Marinei Romane va fi marcata printr-o serie de evenimente la care vor participa mii de marinari militari, zeci de nave si aparate militare de zbor. In premiera, anul acesta, manifestarile incep in 5 august, la Galati, si vor continua la Constanta,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata noi atentionari nowcasting Cod galben de averse si descarcari, valabile in judetele Constanta, Tulcea, Cluj, Maramures si Galati, in urmatoarea ora.

- Institutul National de Sanatate Publica anunța ca alte 208 cazuri de rujeola au fost confirmate în 16 judete si în Bucuresti, în ultima saptamâna, numarul total înregistrat de la începutul epidemiei ajungând la 14.596.Conform unui comunicat…

- Constanta, al saselea cel mai puternic judet din tara ca nivel al businessului companiilor, a inregistrat in perioada 2012-2017 o crestere a produsului in­tern brut (PIB) cu 63%, fata de 45% media nationala, arata calculele ZF pe baza datelor de la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.…