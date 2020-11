Organizatia judeteana a PNL Tulcea a inceput reorganizarea filialei din comuna Sfantu Gheorghe, dupa ce membrii acesteia au refuzat toate mandatele de consilier local care reveneau partidului in urma alegerilor locale de la finele lunii septembrie.



Deputatul liberal George Siscu a declarat, pentru AGERPRES, ca refuzul titularilor si supleantilor PNL pentru mandatele de consilieri local in comuna Sfantu Gheorghe a fost "o surpriza" pentru conducerea organizatiei judetene.



"Aveam semnale cu privire la refuzul unor persoane de a continua sa fie reprezentanti ai PNL in Consiliul…