Tanara din satul Letea data disparuta in seara zilei de joi, 26 aprilie, in timpul unui accident petrecut pe Dunare, nu a fost gasita pana in prezent, iar pompierii continua sa-i caute corpul in apele fluviului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a declarat presei ca femeia, in varsta de 36 de ani, este cautata de doi subofiteri si o ambarcatiune. "Cautarile au fost reluate (luni, n. red.) in jurul orei 11,45. Se cauta in jurul milelor 8 si 9 ale Dunarii", a precizat reprezentantul ISU Delta. Potrivit sursei, corpul tinerei a fost cautat…