Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean CJ Tulcea a anuntat, luni, ca in vara aceasta o parte din faleza Dunarii din municipiul Tulcea va putea fi folosita din nou pentru operatiunile de imbarcare debarcare, dupa ce in ultimii ani acestea au fost mutate, din cauza lucrarilor de reparatie.Potrivit sursei citate, zona dintre…

- Administrația județeana condusa de președintele Catalin Toma a reușit sa asfalteze 108 kilometri de drumuri județene in primul an de mandat, iar acum are planuri mari pentru 2022. Astfel, rețeaua de drumuri județene pe care se va lucra in acest an insumeaza 150 de kilometri, iar investițiile vor incepe…

- Procesul caștigat de istoricul Horia Dumitrescu referitor la evaluarea proiectului de management de la Muzeul Vrancei ii ajuta pe ceilalți manageri de instituții culturale din județ. Motivarea deciziilor luate de judecatori prin care au anulat evaluarea realizata de Consiliul Județean arata ca aceasta…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei‟ Galati a primit cel de-al doilea accelerator liniar de particule pentru tratarea cancerului, echipament achizitionat printr-un program derulat cu fonduri de la Banca Mondiala. Potrivit unui comunicat transmis de catre Consiliul Judetean (CJ) Galati,…

- Iarna in Delta le ofera calatorilor ocazia de a intalni atat tineri intreprinzatori care isi pun in practica dorintele, cat si unitati de cazare de lux care dovedesc ca relaxarea si vacantele frumoase nu depind de starea vremii sau de culorile anotimpului. Ani la rand, iernile grele din Delta de altadata…

- Victor Roman a fost ales președinte al organizației PSD Adjud. Victor Roman a fost ales președinte cu unanimitate de voturi in cadrul Ședinței ordinare a Consiliului Municipal al PSD Adjud care a avut loc ieri. Victor Roman a condus interimar Organizația PSD Adjud in perioada 20 octombrie 2020 -15 decembrie…

- Istoricul Horia Dumitrescu a obținut o hotarare favorabila definitiva la Curtea de Apel Galați in procesul cu Consiliul Județean. Magistrații au respins recursul Consiliului Județean printr-o hotarare definitiva pronunțata vineri, 10 decembrie. Horia Dumitrescu contesta procedura folosita la evaluarea…