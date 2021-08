Tulcea: Dosar penal în cazul accidentului în care au fost implicate 18 persoane Politistii tulceni au intocmit, luni, dosar penal in urma accidentului petrecut pe canalul Sulina in urma caruia o barca cu 18 persoane la bord a esuat dupa ce a intrat in coliziune cu malul de piatra, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Primele cercetari au aratat ca un barbat, in varsta de 41 ani, din Tulcea, in timp ce conducea o barca pe bratul Sulina al Dunarii, la mila marina 17, din cauza neatentiei, a intrat in coliziune cu malul de piatra si barca s-a rasturnat. "In urma coliziunii, pasagerii au ajuns in apa, de unde au fost scosi si transportati la mal de alte ambarcatiuni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

