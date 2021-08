Stiri pe aceeasi tema

- Politistii tulceni au intocmit, luni, dosar penal in urma accidentului petrecut pe canalul Sulina in urma caruia o barca cu 18 persoane la bord a esuat dupa ce a intrat in coliziune cu malul de piatra, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Primele cercetari au aratat ca un barbat, in varsta…

- Politistii vranceni au intocmit dosar penal pentru un barbat de 40 de ani, din Ruginesti, dupa ce acesta a incalcat ordinul de protectie cerut de fosta sa concubina, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Duminica, 15 august, politistii din cadrul Politiei Municipiului…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 25 si 32 de ani, din Petrosani, au fost arestati preventiv, fiind banuiti ca ar fi furat un seif cu peste 168.000 de lei care se afla in sediul unei asociatii a pensionarilor din localitate, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Cei…

- Trei persoane au decedat, in noaptea de joi spre vineri, pe soseaua de centura a municipiului Focsani, in urma impactului intre autoturismul in care acestea calatoreau si un TIR, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „In cursul noptii, la ora 1,20, politistii din cadrul Serviciului…

- Doua persoane au fost ranite si o a treia a decedat intr-un accident rutier care a avut loc, marti dimineata, pe Soseaua Cristianului, pe DN 73, intre municipiul Brasov si localitatea Cristian, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. Conform sursei citate, in accident au fost implicate 2 autovehicule.…

- Doi barbati au fost injunghiati si transportati la spital, in urma unei altercatii iscate intre mai multe persoane, in noaptea de duminica spre luni, in statiunea Costinesti. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat ca suspectii de comiterea faptelor sunt in prezent la sediul politiei…