Stiri pe aceeasi tema

- AstraZeneca va dezvolta un vaccin care va oferi protectie impotriva noii variante de coronavirus din Africa de Sud, anunța Antena3. Serul va fi lansat pe piata la toamna, au declarat pentru CNN cercetatorii universitatii Oxford. ANAF scoate la vanzare noi autoturisme - ce masina iti…

- De ce renunța What’s Up la muzica, cel puțin pentru moment. Care a fost mesajul trist al cantarețului care i-a surprins pe fani. Iubita artistului a fost cea care a facut anunțul oficial. De ce ia What’s Up o pauza vocala și cu ce probleme de sanatate se confrunta. De ce renunța What’s Up la […] The…

- Redeschiderea unitatilor de invatamant incepand cu data de 8 februarie 2021 va insemna revenirea la normalitate in cadrul sistemului de educatie, dar totul trebuie gandit si facut cu mare responsabilitate, atrage atentia Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI),

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, susține astazi, la ora 19.30, o conferința de presa, a anunțat instituția pe care o conduce, refuzand sa precizeze tema. Conferința de presa are loc dupa ce astazi ministerul a gafat in anunțul unui deces in urma incendiului de la Matei Balș. Intr-un prim comunicat,…

- La sediul Primariilor din Murighiol, Sulina, Jurilovca, Crisan, Pardina, Ceatalchioi si Chilia Veche va fi afisata perioada si intervalul orar in care persoanele fizice pescarii comerciali sau juridice interesate se pot prezenta la sediul Comisariatului ARBDD aferent pentru depunerea actelor. Pentru…

- Pentru a veni in ajutorul celor domiciliati in localitatile situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD) si care doresc sa solicite permise de pescuit familial sau comercial si/sau vizarea acestora pentru anul 2021, preluarea documentelor necesare emiterii si vizarii permiselor se…

- Dani Mocanu, schimbare radicala de ultima ora! Mai renunța sau nu manelistul la muzica? Anunțul facut de catre ”Regele Vizualizarilor” in urma cu puțin timp pe rețelele de socializare! Fanii au ramas fara cuvinte!

- ANM: Cod galben de ceata in judetul Tulcea Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de ceata valabil astazi, de la ora 10:20 pana la ora 12:00.Este vizat judetul Tulcea: Tulcea, Isaccea, Jijila, Niculitel, Luncavita, Somova, Chilia Veche, Vacareni, Grindu, C.A. Rosetti, Smardan,…