Tulcea: Barbat, retinut dupa ce a condus baut si fara permis. Incredibil ce alcoolemie avea!

- Ieri, 9 decembrie 2019, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 54 de ani, din Daia Romana, care este cercetat pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. In dupa amiaza zilei…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat un barbat de 31 de ani, din municipiu, care a condus un autoturism, pe strada Teilor, fara sa aiba permis. Din verificarile efectuate, a rezultat ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Politistii din cadrul…

- Ieri, 6 noiembrie 2019, in jurul orei 18.50, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 29 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe DC 705 C, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența…

- Ieri, 20 octombrie 2019, in jurul orei 04.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau cu jandarmii, pe DN 14 B, au oprit, pentru control, o autoutilitara condusa de un barbat de 32 de ani, din comuna Ighiu. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul…

- A furat o autoutilitara și a condu-o fara a avea permis și fiind sub influența bauturilor alcoolice. Aventura unui barbat din Ighiu a fost oprita de polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, care l-au depus in arest. La data de 20 octombrie 2019, in jurul orei 04.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala…

- Sambata, 28 septembrie 2019, in jurul orei 19.35, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud l-au depistat un barbat de 44 de ani, din Stremț, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Stremț, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Valoarea indicata de aparatul etilotest a fost de 1,67…

- Un barbat care a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost oprit, la timp, de politistii din Aiud. Conducea un autoturism, in Stremț, fara sa dețina permis de conducere si sub influenta alcoolului. Barbatul a fost reținut. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 19.35, politistii Secției…

- Interventie in forta a politiei in satul Humoreni din comuna Comanesti, pentru saltarea unui individ si recuperarea unui autoturism furat de acesta de la un tanar din localitate, dupa ce il agresase intr-un bar din localitate.Agresiunea si furtul au fost sesizate de catre mama unui tanar de 20 de ...