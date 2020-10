Operatorul regional de deseuri a colectat, in primele noua luni ale anului, peste 24.000 de tone de deseuri din judetul Tulcea, iar aproape jumatate din aceasta cantitate a fost valorificata, procentul fiind considerat "extraordinar" de catre conducerea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) pentru infrastructura de deseuri. Presedintele ADI, Ilie Petre, a declarat, pentru AGERPRES, ca asociatia si-a propus ca, in primul an de activitate al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID), cantitatea de deseuri deviata de la depozitare sa fie de 50%, insa, avand in vedere conditiile…