Tulcea: Aproape o treime dintr-un zid de protecţie al Penitenciarului are fisuri considerabile Aproape o treime dintr-un zid de protectie al Penitenciarului cu Regim de Maxima Siguranta (PRMS) din Tulcea prezinta fisuri ce au latimi considerabile, conducerea institutiei anuntand joi ca face demersuri pentru intocmirea caietului de sarcini in vederea realizarii expertizei geotehnice necesare executiei lucrarilor de reparatie. Fisurile mai late decat grosimea unei palme se pot vedea pe circa 20 de metri si sunt semnalizate prin montarea unor indicatoare. "Cauza crapaturilor din zid nu este cunoscuta la momentul actual. Fisurile au fost observate in luna ianuarie a acestui an", se arata intr-o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

