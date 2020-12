Tulcea: Anul 2020, considerat nefavorabil pentru păsările Deltei Dunării Anul 2020 a fost unul "exceptional" pentru avifauna Deltei Dunarii, din cauza nivelului mic al apei din rezervatie si al zgomotelor puternice produse de barcile rapide care au afectat foarte multe specii de pasari, a declarat, pentru AGERPRES, directorul unei agentii de turism, Daniel Petrescu. El a amintit ca in perioada de cuibarire pasarile salbatice au nevoie de liniste, iar lipsa acesteia duce la pierderea puilor sau pradarea lor de rapitoare. "A fost un an exceptional pentru ca in perioada de reproducere, in primavara, nu a fost apa deloc. Dunarea a fost la un nivel record, ceea ce a afectat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

