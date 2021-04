Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ 2 ani, a fost inființata asociația non-guvernamentala „O viața demna impreuna‟ Romania la inițiativa lui Stelian Atitienei, un tanar din Reșița crescut in centrele de plasament. Scopul: ajutarea copiilor proveniți din zonele defavorizate ale Romaniei. In luna martie a acestui…

- Pensiunile din Delta care vor fi deschise turistilor in perioada sarbatorilor pascale au deja rezervate pana la 60% din locuri, a declarat marti, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac. El estimeaza ca anul acesta va fi…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociației CFA Romania a crescut fața de luna anterioara cu 5,3 puncte pana la valoarea de 55,7 puncte (fața de aceeași luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 8,0 puncte), iar analiștii financiari estimand un curs de 4,97 lei/euro pentru 12 luni.…

- Realizatorul celebrelor documentare "Wild Carpathia" si "Flavours of Romania", Charlie Ottley, a inceput filmarile pentru un film despre Dunare si viata pescarilor din Delta, noul proiect urmand sa fie lansat de Ziua Nationala a Romaniei. Jurnalistul BBC a declarat miercuri, presei, ca documentarul…

- Reprezentanții Hotelului Continental din Targu Mureș au intrerupt activitatea, marți, 16 februarie, pentru a lua parte la Protestul inițiat de Alianța pentru Turism și susținut de Federația Industriei Hoteliere din Romania. ,,Consideram ca HORECA este la capat daca Guvernul nu asigura susținerea industriei…

- Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) estimeaza o scadere cu 40% a numarului de turisti in acest an, daca voucherele de vacanta pentru angajatii institutiilor statului nu vor mai fi date. Presedintele AMDTDD, Catalin Tibuleac, a declarat miercuri, la Adunarea Generala…

- Industria turismului din judetul Tulcea a inregistrat, in 2020, pierderi de 17,55 milioane de euro, in contextul in care numarul celor care au vizitat judetul a fost cu 29% mai mic decat cel din anul precedent, din cauza crizei sanitare, sustine Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta…

