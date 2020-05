Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 5.004 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2.845 traversari persoane, dintre care 1.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 3 608 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 127 traversari persoane, dintre care 1 098 treceri la frontiera moldo-romana, 604 treceri la frontiera cu Ucraina și 425 treceri aeriene.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 3 991 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 513 traversari persoane, dintre care 1 351 treceri la frontiera moldo-romana, 738 treceri la frontiera cu Ucraina și

- CHIȘINAU, 4 mai - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de o saptamana au traversat hotarele țarii noastre 17 401 de persoane. Comparativ cu numarul total de persoane, inregistrat in ultima saptamana a lunii aprilie, este in creștere cu 18%. La fel, au fost inregistrate și 9 876 de mașini…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 209 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 418 traversari persoane, dintre care 749 treceri la frontiera moldo-romana, 436 treceri la frontiera cu Ucraina…

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat luni, 16 martie, ca in Republica Moldova in total au fost depistate 23 cazuri de infectie cu coronavirus. In 13 cazuri este vorba despre persoane care au revenit recent de peste hotare, preponderent din Italia, iar in alte 10 cazuri este vorba…

- Doua autocare ale unei companii de transport din Republica Moldova au pornit din Italia spre Moldova, pe 13 martie, in pofida avertismentului lansat de autoritatile de la Chisinau cu privire la faptul ca mai multe state au inchis frontierele in vederea luptei cu virusul COVID-19. Cele doua autocare…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi seara, ca mai multe puncte de frontiera de la granițele cu Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria și Sebia vor fi inchise. „Pentru folosire eficienta...