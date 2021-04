Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, de 1 Mai și de Paște, romanii prefera destinații turistice interne. In Delta Dunarii spre exemplu, aproape toate spațiile de cazare au fost rezervate. Administratorii de hoteluri și pensiuni din zona ii sfatuiesc pe turiști sa aduca o dovada a faptului ca sunt vaccinați, iar celor care nu…

- Trei tineri au fost retinuti pentru trafic de droguri in urma unor perchezitii efectuate de politisti la domiciliile acestora, in municipiul Constanta, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean. De la locuintele perchezitionate au fost ridicate, printre altele, 170 de grame de canabis,…

- Un copil de sase ani si o femeie de 38 de ani au fost raniti, duminica, in urma a doua accidente rutiere petrecute in municipiul Tulcea, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Ioana Nanu, informeaza Agerpres. Copilul a fost accidentat pe strada Pacii de…

- Politisti din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare, miercuri, 17 martie, un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, este vorba de un tanar, in…

- Șeful DSU, Raef Arafat, a facut declarații cu privire la cazul de la Constanța, unde o femeie a murit dupa ce a cazut de la etajul 6 al apartamentului in care izbucnise un incendiu. Arafat a precizat ca nu comenteaza imaginile cu intervenția ISU Dobrogea, insa a precizat ca o echipa de ancheta va stabili…

- Seful ISU Dobrogea, Mihail-Cristian Amarandei, a declarat, miercuri, ca autospecialele de pompieri au fost blocate in trafic, in cazul incendiului de la un bloc din Constanța, in urma caruia o femeie a murit dupa ce a cazut de la etajul 6.”La intersecția Mircea cel Batran cu Bulevardul Mamaia s-a creat…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, in care au fost implicate o autospeciala a Inspectoratului de Politie Judetean aflata in misiune si un autoturism. Potrivit IPJ Constanta, victimele, una dintre ele un politist,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, pe drumul dintre Constanta si Tulcea, inainte de intrarea in localitatea Tariverde. In evenimentul rutier au fost implicate o autospeciala de transport marfa, inmatriculata in judetul Tulcea, si un Logan cu numere de Constanta. Pe fondul nerespectarii…