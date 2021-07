Tulcea: Adolescentul dat dispărut în Dunăre, găsit decedat Adolescentul disparut marti dupa-amiaza in Dunare, in apropiere de localitatea Nufaru, a fost gasit decedat, informeaza ISU Tulcea.



''In jurul orei 19,15, misiunea de cautare a persoanei disparute in Dunare pe raza localitatii Nufaru s-a incheiat. Baiatul in varsta de 15 ani a fost gasit la aproximativ 50 m in aval, circa 8 m adancime si la 30 m de mal, fata de locul producerii nefericitului eveniment'', precizeaza sursa citata.



Echipajul specializat de cautare din mediul acvatic a recuperat trupul neinsufletit al baiatului si l-a predat organelor abilitate.

