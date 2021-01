Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Tulcea a suspendat activitatea singurului incinerator de animale din judet, in urma unor suspiciuni ca ovinele inecate in urma cu peste un an in Portul Midia au fost ingropate in loc sa fie incinerate, si a amendat proprietarul acestuia cu 1.200 de lei din cauza neconformitatilor constatate, miercuri, in timpul unui control.



Directorul DSVSA, Mitica Tuchila, a declarat joi pentru AGERPRES ca printre principalele neconformitati se numara depozitarea necorespunzatoare a deseurilor animaliere care nu sunt supuse consumului…