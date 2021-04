Stiri pe aceeasi tema

- Cele 10 persoane care au fost retinute de procurorii DIICOT Neamt pentru trafic de droguri de mare risc la sfarsitul saptamanii trecute au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, de judecatorii Tribunalului Neamt. "In urma celor 14 perchezitii domiciliare desfasurate de politistii Serviciului de…

- UPDATE, 20 aprilie 2021 – Cele 10 persoane care au fost retinute de procurorii DIICOT Neamt pentru trafic de droguri de mare risc la sfarsitul saptamanii trecute au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, de judecatorii Tribunalului Neamt. ‘In urma celor 14 perchezitii domiciliare desfasurate de…

- Perchezitii in Macin, judetul Tulcea.Ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate BCCO Constanta au efectuat in acesta dimineata mai multe perchizitii domiciliare pe raza localitatii Macin din judetul Tulcea, intr un dosar de trafic de persoane si proxenetism.Potrivit primelor informatii…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Buzau au efectuat, joi, 13 perchezitii domiciliare la persoane din judet banuite de trafic de droguri de risc si operatiuni cu substante susceptibile a avea efect psihoactiv, informeaza Agerpres.…

- Șase percheziții DIICOT au avut loc, in ultimele 48 de ore, in București, Prahova și Ilfov, intr-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de risc și de mare risc și trafic de droguri de risc și de mare risc. Anchetatorii au surprins in flagrant mai…

- Mai multe persoane au fost retinute.Trei persoane au fost retinute si alte trei sunt cercetate sub control judiciar, in urma unei actiuni desfasurate de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Braila si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, sub coordonarea…

- Trei persoane au fost reținute și alte trei sunt cercetate sub control judiciar, in urma unei acțiuni desfașurate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Braila și Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Galați, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Braila,…