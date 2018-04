Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul si producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa-amiaza in Oman, a anuntat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. "Cu profund regret anuntam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman, vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…

- Iata ultima poza cu Avicii. Aceasta a fost realizata in urma cu cateva zile in resortul Muscat Hills din Muscat, Oman. Tim Bergling (aka Avicii) se afla in vacanta in Oman. Matrai Joshi, care este DJ resident la acest hotel si apare in fotografia de mai sus cu Avicii, declara pentru Daily Mail: „A fost…

- Avicii a murit pe 20 aprilie, in Oman . Cauza decesului suedezului de numai 28 de ani ramane un mister, insa artistul, pe numele lui real Tim Bergling, avea probleme de sanatate de mai multi ani. Avicii a anuntat in anul 2016 ca nu va mai canta in turnee , dar ca va continua sa faca muzica in studio.…

- Cunoscut pentru piesele „Levels” și „Wake Me Up”, celebrul DJ suedez Avicii suferea de pancreatita acuta, potrivit Daily Mail. De-a lungul timpului, regretatul artist s-a luptat cu probleme de sanatate, iar decesul sau i-a șocat pe colegii de breasla, dar și milioane de fani din toate colțurile lumii.…

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter.El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri. Conform anumitor surse, Avicii a murit din cauza pancreatitei,…

- Avicii a fost in Romania, la festivalul Untold, in 2015. Avicii a murit, vineri, 20 aprilie , la 28 de ani. Publicul roman l-a admirat pe DJ-ul care, in 2015, a urcat pe scena de la Untold, festival care are loc in Cluj. Suedezul a strans 60.000 de spectatori. In urma cu trei ani, Avicii a facut spectacol…

- Decesul a fost confirmat de reprezentantii artisului. „Anuntam cu regret pierderea lui Tim Bergling, cunoscut ca Avicii. A fost gasit mort in Msuca, Oman, vineri dupa-amiaza". Avicii a anuntat in anul 2016 ca se retrage din activitatea muzicala. Avicii a sustinut ultimul sau concert la Ushuaia Ibiza…