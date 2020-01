Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care Gheorghe Dinca si Stefan Risipiceanu au fost dusi la Penitenciarul Craiova, s-a aflat ca Parchetul a deschis dosar penal in urma sesizarii "monstrului din Caracal" impotriva fortelor de ordine! Gheorghe Dinca a depus plangere, sustinand ca ar fi fost batut.

- Un dosar de urmarire penala privind purtare abuziva, in urma unei plangeri a inculpatului Gheorghe Dinca din Caracal, care a reclamat ca a fost agresat (batut) de fortele de ordine care au patruns in dimineata zilei de 26 iulie 2019 in locuinta sa, este in lucru la Parchetul de pe Tribunalul Olt, potrivit…

- Un dosar de urmarire penala privind purtare abuziva, in urma unei plangeri a inculpatului Gheorghe Dinca din Caracal, care a reclamat ca a fost agresat (batut) de fortele de ordine care au patruns in dimineata zilei de 26 iulie 2019 in locuinta sa, este in lucru la Parchetul de pe Tribunalul Olt,…

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obirșanu, a declarat in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” ca Giorgiana Hosu, procurorul-șef interimar al DIICOT, trebuie sa obțina in cazul Caracal avizul procurorului general, care, potrivit procedurii, este șeful ierarhic superior.Carmen Obirșanu a declarat…

- Gheorghe Dinca a fost, din nou, audiat la DIICOT, unde a declarat ca el și alți barbați au violat-o pe Luiza Melencu, iar apoi fata a fost luata de doua persoane, din casa din Caracal, pentru a fi traficata. El a precizat ca crede ca Luiza ar fi in viața.Avocații familiei Melencu au spus ca…

- Nou pas in anchetarea crimelor din Caracal. Avocații familiei Melencu au fost chemați, marți, la DIICOT, in contextul in care Gheorghe Dinca, principalul suspect in acest caz, și-a schimbat declarația și a spus ca nu a ucis-o pe Luiza Melencu.Monica Melencu, mama Luizei Melencu, a ajuns la sediul central…

- Avocatul familiei Melencu a iscat o noua controversa in cazul Caracal. Acesta a dezvaluit existența unei marturii șocante a lui Gheorghe Dinca, ținuta secret de procurori. Ce a facut suspectul cu un cadavru?

- Presupusul criminal din Caracal ar putea fi eliberat in ianuarie 2020, la șase luni dupa ce a fost reținut in arest preventiv. "Gheorghe Dinca ar putea sa ajunga sa fie liber, sa umble din nou pe strada", sunt declarațiile uluitoare facute de avocatul familiei Maceșanu, Aurel Moldovanu.