Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar indrazneț o face pe deșteptul in trafic si a pus viata sa și a mai multor șoferi in pericol.Din imaginile video postate pe internet de catre un internaut se vede cum un pieton fuge inaintea mai multor mașini pentru a traversa strada.

- Situație critica in portul Midia, unde s-a rasturnat nava incarcata cu peste 14.000 de oi, prima din lume implicata intr-un astfel de accident. Acum este esențial ca vasul sa fie pus pe linia de plutire. Autoritațile așteapta pana sambata un plan pentru aceasta operațiune.

- cene revoltatoare in traficul din Bucuresti. Un taximetrist a fost filmat de un client cand se juca pe telefon in timp ce conducea. Intrebat de ce nu respecta legea, soferul a venit cu un argument halucinant! Stupefiat de reactia celui care ii punea viata in pericol, clientul a cerut sa coboare din…

- Tratamantul la care este supus Julian Assange, acuzat de spionaj de catre Washington si amenintat de o extradare catre Statele Unite, ii pune viata ”in pericol”, a apreciat vineri raportorul ONU cu privire la tortura Nils Melzer, relateaza AFP.

- Viorel Catarama, 64 de ani, candidat la președinția Romaniei, e new-entry-ul de pe lista oamenilor de afaceri care au purtat discuții cu Ionuț Negoița pentru preluarea clubului Dinamo. Azi, Catarama a purtat o prima runda de negocieri cu boss-ul de la RIN, politicanul oferind detalii despre intalnirea…

- Presedintele Federatiei Romane de Karate, Octavian Amzulescu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca viata celor 23 de sportivi romani care participa la Campionatele Mondiale de cadeti, juniori si Under-21 de la Santiago de Chile nu este pusa niciun moment in pericol din cauza

- Tulburarile de anxietate sunt extrem de comune si afecteaza o mare parte a populatiei. Acestea se manifesta printr-o stare generala de neliniste, mai exact o frica accentuata legata de posibilitate unui potential pericol. Acest pericol se afla in general doar in mintea persoanei care sufera de anxietate,…

- Industria de beauty promoveaza din ce in ce mai mult frumusețea artificiala, femeia cu trasaturi perfecte și buze voluminoase, motiv pentru care adolescentele au inceput sa-și deformeze percepția asupra conceptului de frumusețe și sa-și doreasca sa devina cat mai neneaturale.