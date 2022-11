Stiri pe aceeasi tema

- Satenii și cadrele Partidului Comunist au fost mobilizați pentru a acoperi liniile de producție ale unei fabrici gigantice a furnizorului Apple, Foxconn, din Zhengzhou, in provincia Henan, dupa ce mii de muncitori au fugit de un focar de Covid-19 din uzina. De la inceputul pandemiei Covid-19, membrii…

- Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1,31%, S&P 500 cu 0,88%. Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,78%. Dupa ce a fluctuat intre cresteri si pierderile in timpul tranzactiilor. Actiunile Apple au avansat cu 0,3%, dupa un declin de peste 1% in timpul sedintei. Compania a anunbtat ca productia…

- Apple i-a avertizat pe cumparatori sa se aștepte la intarzieri in primirea produselor sale dupa ce un restricțiile legate de Covid au forțat inchiderea celei mai mari fabrici de iPhone din lume, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Grupul taiwanez Foxconn a promis marti ca va majora de patru ori bonusurile acordate angajatilor care accepta sa ramana in cadrul uzinei de la Zhengzhou, China, in pofida restrictiilor dure introduse la aceasta uzina din cauza cazurilor de Covid, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la…

- Furnizorul Apple, Foxconn, a declarat ca a cvadruplat bonusurile oferite muncitorilor de la uzina sa din Zhengzhou, in centrul Chinei, in incercarea de a calma nemulțumirea fața de restricțiile Covid-19 și de a pastra personalul la giganticul loc de producție a iPhone-urilor. Bonusurile zilnice pentru…

- Grupul taiwanez Foxconn a promis marti ca va majora de patru ori bonusurile acordate angajatilor care accepta sa ramana in cadrul uzinei de la Zhengzhou, China, in pofida restrictiilor dure introduse la aceasta uzina din cauza cazurilor de Covid, transmite Reuters.

- Cea mai mare fabrica de iPhone din lume, situata in China, a recunoscut miercuri ca a fost afectata de un focar de Covid-19. In aceasta țara, masurile sanitare stricte obliga inca zeci de milioane de oameni la izolare. Fabrica de iPhone, situata in centrul orașului Zhengzhou, are aproximativ 300.000…

- Cea mai mare fabrica din lume care produce telefoane iPhone, amplasata in orasul Zhengzhou, din centrul Chinei, a recunoscut miercuri ca este afectata de un focar de Covid, intr-o tara unde masurile sanitare stricte tin in continuare in izolare zeci de milioane de locuitori,