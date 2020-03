Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii sustin ca masurile economice deja anuntate de Guvern par a fi menite mai degraba a salva bansile si multinationalele, nu si firmele romanesti, impunandu-se noi masuri pentru salvarea populatiei si a mediului de afaceri.

- Gabriel Oprea, fost vicepremier pe probleme de securitate naționala, a spus la Realitatea PLUS, ca autoritațile au luat masuri foarte bune și necesare in acest„ razboi total atipic impotriva coronavirusului”, care trebuie respectate.„Comitetul Național pentru Situații de Urgența, domnii Marcel…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) Florin Jianu afirma ca masurile anuntate joi de Guvern, care vin in sprijinul companiilor si a angajatilor, grav afectati de pandemia de Covid-19, asunt cerute de mediul de afaceri, insa ele trebuie…

- Primarul General, Gabriela Firea, a declarat in direct la Realitatea Plus ca masurile anunțate de Guvern pentru combaterea coronavirusului sunt incipiente. Gabriela Firea a precizat ca in Romania deocamdata nu s-a ajuns la varful imbolnavirilor și ca este momentul in care trebuie sa se accentueze…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) Florin Jianu afirma ca masurile anuntate joi de Guvern, care vin in sprijinul companiilor si a angajatilor, grav afectati de pandemia de Covid-19, asunt cerute de mediul de afaceri, insa ele trebuie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a facut marți o serie de declarații despre prioritațile Statului, dar și ale cetațenilor in lupta cu noul virus, coronavirus. Cele mai importante declarații ale președintelului Iohannis Riscul unei pandemii ramane ridicat. Europa este in stare de mobilizare Trebuie…

- Muncitorii unei companii din Harbin, provincia Heilongjiang din nord-estul Chinei confecționeaza costume de protecție pentru a ajuta populația in lupta impotriva epidemei cu noul coronavirus. China Daily scrie ca a fost deja verificat și livrat primul lot de 400 de costume de protecție. Pe de alta parte,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 12 februarie sesizarile privind existenta unui conflict juridic intre Guvern si Parlament pe tema Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, pentru care Executivul si-a asumat raspunderea, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali…