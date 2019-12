TUIAȘI ar vrea să implementeze doctoratul industrial. Concept nou în țara noastră Proiectul, GIENAHS (Erasmus+, KA2), va putea fi implementat atat in Romania, cat si in alte cinci tari, acesta avand drept scop realizarea unei colaborari intre universitati si companiile mici si mijlocii, propunandu-si ca, pe toata durata sa pana in 2020 sa fie realizat un indrumar si o serie norme de aplicare in toata Europa a unei legislatii in domeniul doctoratelor industriale. &Ici (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 a fost declarat cel mai calduros an de cand se fac masuratori in Romania, adica din 1900 incoace. Si unul dintre anii in care meteorologii au emis cele mai multe avertizari meteo de vreme severa imediata sau avertizari cod rosu. In contextul acestor schimbari climatice, Ministerul mediului…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta este, din noiembrie 2019, unicul partener din Romania in Proiectul strategic international Port VET Hub, din cadrul Erasmus , KA2, alaturi de alti trei parteneri din Portugalia, Spania si Letonia.Proiectul vizeaza construirea unei cooperari transnationale sustenabile,…

- Avem nestramutata convingere ca duminica cetațenii vor vota cu inima un președinte care iși apara țara și o pune mai presus de orice, un președinte care lupta pentru o Romanie mai buna, care nu lasa pe nimeni in urma și care are grija, in mod egal, de toți ai ei. Va chemam alaturi de Partidul Social…

- Radu Vlad, coordonatorul proiectelor pentru paduri din cadrul World Wide Fund, lupta de 10 ani pentru protejarea lor și a naturii, in general, și este unul dintre eroii locali ai campaniei UE Impreuna protejam. Proiectul urmarește creșterea gradului de conștientizare cu privire la protecția pe care…

- Asta in timp ce planurile lui Dunca pentru turismul din Caraș-Severin nu pot fi puse in practica din cauza factorilor administrativi și politici care, in opinia unuia dintre principalii investitori in turismul montan din zona noastra, „au ținut in saracie și subdezvoltare un județ și niște…

- Primarii obligați sa doteze școlile cu recipiente pentru colectarea selectiva a deșeurilor. Proiectul de lege referitor la colectarea selectiva a deșeurilor in școli a fost adoptat saptamana trecuta de Camera Deputaților, in calitate de Camera decizionala. Autoritațile locale vor trebui sa doteze unitațile…

- Proiectul „EDWARD – The European Day Without A Road Death” isi propune si in acest an ca ziua de 26 septembrie 2019 sa devina Ziua europeana fara niciun accident rutier mortal. Pentru a marca Ziua Europeana fara persoane decedate in accidente rutiere, Politia Rutiera efectueaza, astazi, mai multe actiuni…

- Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede cresterea valorii tichetelor de masa de la 15 la 20 de lei. Initiatorii, un grup de deputati PSD, sustin ca valoarea actuala a unui tichet de masa, de 15,18…