Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose raspunde la acuzatia lansata de Victor Ponta, cel care spunea ca actualul europarlamentar nu pleaca din Pro Romania pentru a nu pierde mandatul din Parlamentul European si banii aferenti. Tudose afirma ca plecarea din partid nu i-ar afecta mandatul de europarlamentar.CITEȘTE ȘI: Dureri…

- Victor Ponta a avut un raspuns scurt pentru Mihai Tudose: "Ii urez succes dlui Tudose la PNL / noi ne vedem de ProRomania", noteaza B1.ro. Citeste si: Mihai Tudose, replica dura pentru Victor Ponta: "Nu ai vrea tu, Victor, sa-ti dai tu demisia? Ca sa nu te mai deranjam" Fostul premier,…

- ​​Acuzat de tradare, Mihai Tudose îi cere demisia lui Victor Ponta de la conducerea Pro România, sugerând într-o postare pe Facebook ca liderul partidului nu este susținut de colegii din conducerea formațiunii. „În condițiile în care toooooate ,,negocierile”…

- In conditiile in care toooooate "negocierile" duse de Victor in ultimul timp (absolut toate fiind facute fara girul unui for statutar) au esuat, in conditiile in care esti foarte deranjat ca nici cei mai apropiati colegi din conducerea ProRomania nu-ti impartasesc "strategiile".... nu ai vrea tu, Victor,…

- Prieten apropiat al lui Victor Ponta, Mihai Sturzu, are o postare pe Facebook in care arata ca Ponta a acceptat in Pro Romania ”toate fosilele și lingaii”, tocmai de aceea era de așteptat sa fie tradat. La postarea lui Sturzu comenteaza și soția lui Victor Ponta, Daciana Sarbu, cea care arata ca…

- Este scandal monstru in Pro Romania pe tema votului pentru Guvernul Orban. Mihai Tudose si Victor Ponta si-au aruncat cuvinte grele pe Facebook. Potrivit unor surse citate de G4media.ro, opt membri ai Pro Romania, printre care si doi dintre fondatori, Sorin Campeanu si Daniel Constantin, ar urma sa…

- Victor Ponta ar fi impins un deputat PSD care se afla in zona grupului Pro Romania, in timpul discursului premierului Viorica Dancila, din plenul Parlamentului. "Ce cauți aici? Pleaca!", i-ar fi spus Ponta dep...

- "Era evident pt toata lumea acest rezultat, ca Rovana Plumb va fi respinsa. In discuția mea cu Viorica Dancila, din august, i-am spus ca nu e o idee buna Rovana, ca va fi respinsa. Am propus-o pe Corina Crețu, dar a zis ca nu o vrea. Atunci am zis Ramona Manescu, ea a zis sa fie de la PSD. I-am spus…