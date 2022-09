Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, considera ca greierii trebuie "lasati sa cante" iar romanii sa manance hrana pe care o produc si sa nu-si neglijeze patrimoniul gastronomic. Prezent vineri la Arad, ministrul a fost intrebat despre indemnul pe care l-a facut in luna august ca…

- Temerile Europei par sa se adevereasca, iar in aceasta iarna, mai multe țari membre ale UE s-ar putea confrunta cu probleme la nivelul gazelor. Producatorul rus de gaze Gazprom a anunțat sambata ca a incetat sa mai furnizeze gaze vecinei Letonia, acuzand-o ca a incalcat condițiile de retragere a gazelor.…

- Franta sarbatoreste joi Ziua Nationala prin traditionala parada militara de 14 Iulie pe celebrul bulevard parizian Champs-Elysees. La tradiționala parada sunt invitați de onoare militari din țarile Europei de Est, intre care și 12 romani. Presedintele francez Emmanuel Macron a survolat Parisul la bordul…

- Pentru prima oara in istoria Alianței Nord Atlantice, 300.000 de militari din Europa vor fi puși in alerta. Anunțul a fost facut la inceputul Summit-ului de la Madrid, de catre Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Iar Turcia a semnat un memorandum de susținere a aderarii Finlandei și Suediei…

- Cantitatea de ingrasaminte minerale (azot si fosfor) folosita in productia agricola din Uniunea Europeana a ajuns la 11,2 milioane de tone in 2020, o crestere de 2,9% fata de 2019 si un avans de 8,1% comparativ cu 2010, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2020,…

- Deputatul PNL Cristian Bacanu a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca are un mesaj catre cei care ies si vorbesc fara sa aiba o intelegere inainte in coalitie despre impozitare progresiva, el precizand ca in momentul in care s-a iesit si s-a vorbit despre eliminarea cotei…

- ”In momentul in care am iesit si am vorbit de eliminarea cotei unice, intreg mediul de afaceri a intrat in panica. Dupa ce a inceput razboiul din Ucraina, sunt multe companii care se gandesc sa isi redirectioneze investitiile planificate in Ucraina si Rusia catre statele din Flancul estic, Romania,…

- ”In momentul in care am iesit si am vorbit de eliminarea cotei unice, intreg mediul de afaceri a intrat in panica. Dupa ce a inceput razboiul din Ucraina, sunt multe companii care se gandesc sa isi redirectioneze investitiile planificate in Ucraina si Rusia catre statele din Flancul estic, Romania,…