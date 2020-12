Stiri pe aceeasi tema

- PSD subliniaza ca presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a negociat "un scaun doar pentru el" - sefia Camerei Deputatilor. "Pe modelul unui alt Ludovic celebru ('dupa mine, potopul'), Orban si-a negociat un scaun doar pentru el - sefia Camerei Deputatilor. In rest, a fost de acord cu nasterea Guvernului…

- Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, susține ca gestul co-presedintelui USR-PLUS Dacian Ciolos, "care considera ca este îndreptatit sa spuna ca el are un soi de drept de veto asupra propunerilor facute de PNL, nu este doar unul de agresiune la adresa PNL, ci si unul similar cu ce a…

- Jurnalistul Moise Guran, care in luna ianuaie a anutat ca renunta la cariera din presa pentru a se inscrie in USR-PLUS, pentru ca doua luni mai tarziu sa se razgandeasca, explica acum, unul dintre principalele motive care au dus la decizia sa. "Dincolo de o suma de experiente care nu mi-au placut, motivul…

- „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci cand am spus ca e nevoie de un nou inceput pentru Romania”, a scris Dacian Cioloș pe pagina sa de Facebook.Reacția lui Cioloș vine in contextul zvonurilor potrivit carora Ludovic…

- Ludovic Orban se intalnește, marți seara, cu membrii din conducerea PNL pentru a le cere un nou mandat de negociere cu USR PLUS și UDMR, și anume ca el sa ramana propunerea pentru funcția premier, in locul lui Florin Cițu, iar Dan Barna sa poata prelua șefia Camerei Deputaților. G4Media a relatat ca…

- „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci cand am spus ca e nevoie de un nou inceput pentru Romania”, a scris Dacian Cioloș pe pagina sa de Facebook.Reacția lui Cioloș vine in contextul zvonurilor potrivit carora Ludovic…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca marți va fi votat in Camera Deputaților un amendament pe care l-a depus impreuna cu Daniel Zamfir și care prevede ca piețele, targurile, balciurile și talciocurile raman deschise pe durata starii de alerta. Vești fantastice: pestele fosila vie vechi de 65 de milioane…