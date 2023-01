Mihai Tudose, vicepreședintele PSD, s-a declarat vineri in dezacord cu președintele partidului, Marcel Ciolacu, spunand ca viitorul candidat PSD la președinția Romaniei trebuie sa fie din PSD și nu venit din afara partidului. ”Candidatul PSD la președinția Romaniei trebuie sa fie din PSD. Ideea domnului președinte de a spune ca oamenii buni sunt in afara PSD nu prea o inghit. Oamenii buni sunt deja in PSD”, a spus Tudose vineri la o conferința a PSD Braila. ”Accept ca poate dvs. nu vreți sa candidați, dar cred ca gasim oameni buni in PSD”, a mai spus Tudose. Și Paul Stanescu, secretarul general…