Cu doar o zi inainte sa aiba loc ședința Coaliției, in care urmeaza sa se abordeze și subiectul datei alegerilor prezidențiale, și, eventual, sa se ajunga la o decizie, europarlamentarul Mihai Tudose a facut o serie de declarații, la sediul PSD. Din care n-au lipsit ironiile la adresa liberalilor. Vicepreședintele PSD spune ca nu este […]