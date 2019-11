Tudose - Ponta, trădare. Pleșoianu: E greu să numărăm de câte ori ai trădat tu ”Faptul ca Ponta vorbește despre "tradare" e induioșator! L-a tradat Tudose... Pai diferența dintre mine și tine, Ponta, este ca eu nu l-am votat pe Tudose premier (pe motiv de prefața și postfața Maior-Coldea), in vreme ce tu l-ai luat in pseudopartidul tau și te-ai plimbat cu el peste tot... Amandoi ați tradat voturile primite in 2012 și 2016! Iar tu, Ponta, ai retras PSD de la guvernare de doua ori - prima data in 2015, cand ai demisionat, iar a doua oara in 2019, cand moțiunea de cenzura PDL-USR nu ar fi trecut niciodata fara votul tau și al pseudopartidului tau! Așa ca mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general Codrin Ștefanescu comenteaza ultimele mișcari de pe scena politica, afirmand ca pe fondul unei „isterii generale” ia naștere „guvernul personal” dorit de Klaus Iohannis.„A intrat dihonia in ei! E isterie generala! Se cearta Ponta cu Tudose si se acuza reciproc de tradare.…

- „A intrat dihonia in ei! E isterie generala! Se cearta Ponta cu Tudose și se acuza reciproc de tradare. Se cearta useristii intre ei ca au cedat mult prea ușor. Se cearta Tariceanu cu cei care-l contesta in Alde. Se cearta pmp-iștii cu șeful lor Tomac ca nu au primit nimic. Așa ia naștere guvernul…

- "Luni, PNL-ul are proba de foc a votului din Parlament. Intrebarile hamletiene sunt: va fi sau nu va fi cvorum? Vor fi sau nu vor fi 233 voturi pentru guvern?Cu tot optimismul afișat public de Ludovic Orban, este greu sa existe suficienți tradatori la PSD pentrtu a fi supliniti Ponta și ai lui.Simplul…

- Presedintele Klaus iohannis este asteptat sa anunte marti numele premierului, care are termen 10 zile pentru a merge cu lista Guvernului in Parlament. Iohannis are, marti, o noua runda de consultpri cu liderii partidelor parlamentare. "Am iesit de la consultari unde presedintele Iohannis mi-a…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a adus lamai in Parlament. ”Exact cum am spus... o lamaie pentru Ponta și una pentru Tariceanu. Sa te haituiasca ani de zile Noua Securitate, sa fii votat in 2016 pentru a lupta impotriva Noii Securitați și sa ajungi sa votezi in 2019 pofta BIZARULUI de la Cotroceni…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, in conferinta de presa la Braila, ca singura solutie agreata in momentul de fata de alianta USR-PLUS este reprezentata de alegerile anticipate si ca nu este dispus sa intre la guvernare "la misto", alaturi de Tariceanu si de Ponta, transmite Agerpres.…

- „Am vazut lașitatea domnului Tariceanu, am vazut minciunile domnului Ponta, am vazut plangerile penale din partea domnului Orban și jignirile domnului Barna. Am vazut inca o data atacurile domnului Iohannis. Ințeleg ca trebuie sa ma lupt cu toți acești "barbați de stat" ai Romaniei, care nu…

- Poate ca am vazut (prea) multe, poate ca am citit și ce nu trebuie la viața mea, poate ca am îmbatrînit, poate ca mi s-a tocit simțul civic, dar nu mai pot sa ma inflamez de cîte ori țipa strada sau Facebook-ul ca vine dictatura. Țipau cînd cu Basescu. Țipau cînd…