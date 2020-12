Fostul premier PSD Mihai Tudose, in prezent europarlamentar, este foarte nemulțumit ca anumiti baroni locali cam fac joc de glezne in aceasta campanie electorala. Insa, fostul premier este extrem de iritat cand aude de numele lui Badalau și vorbele de duh ieșite din gura lui Tudose cand aude de baronul giurgiuvean sunt greu de reprodus. Tudose nu uita ca Badalau l-a tradat in razboiul cu Liviu Dragnea, iar faptul ca in campania electorala de la locale și acum la parlamentare, Badalau a jucat la doua capete, l-a infuriat la culme pe fostul premier. The post Tudose nu vrea sa mai auda de Badalau…