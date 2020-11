Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose atrage atenția ca exista diferențe semnificative intre județele țarii in ceea ce privește persoanele testate de coronavirus. Daca la Braila se testeaza 70 pe zi și la Calarași 8 pe zi, la Cluj și Timiș sunt 3.000 de teste pe zi. Unde se testeaza mai mult se intra…

- Mai mult de o treime din testele COVID-19 efectuate in ultima zi in toata țara au fost facute in București, peste 12.700, in timp ce șase județe au prelucrat sub o suta de teste, potrivit unui document obținut de G4Media.ro privind situația testarii in ultimele 24 de ore in fiecare județ. La nivel național…

- In plina pandemie de COVID-19, in Romania a fost inregistrat si primul caz de de coronavirus si gripa, simultan la aceeasi persoana, anunta medici citați de Antena 3. Anuntul a fost facut de un medic din Cluj, care atrage atentia si ca la noi in tara nu sunt vaccinuri antigripale suficiente, astfel…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat joi, in conferința in care și-a anunțat inscrierea in PSD pentru a candida la parlamentare, ca in tara noastra exista o situatie, intalnita si in alte state și bazata pe studiile de seroprevalenta a infectiei SARS-CoV-2, potrivit careia, intre…

- Liberalii au numit, in cadrul ședinței Biroului Executiv Național de luni, noii președinți interimari in județele in care scorul la alegeri a fost sub media celui pe țara. Astfel, au fost schimbate conducerile de la Bacau, Braila, Ialomița, Hunedoara, Satu Mare și Timiș. “Am luat decizia de a numi noi…

- Peste 30% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, saptamana trecuta, in Bucuresti, Iasi, Cluj, Timis si Suceava, informeaza, marti, Institutul National de Sanatate Publica, conform Agerpres. In 11 judete si municipiul Bucuresti se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100 de cazuri…

- Comitetul International al Crucii Rosii a anuntat, marti, ca in primele sase luni ale pandemiei de coronavirus s-au inregistrat peste 600 de cazuri de violenta, hartuire si stigmatizare la adresa personalului medical, pacientilor si infrastructurii medicale, scrie News.ro. Cele 611 incidente s-au inregistrat…

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Arges, Bihor, Buzau, Neamț, Ialomița, Mehedinți si Timis au fost incluse pe lista zonelor de risc. Aceasta masura a intrat in vigoare de la data publicarii deciziei, respectiv de vineri,…