Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat, joi, dupa propunerea liderului PNL, Nicolae Ciuca, de a fi mutate alegerile prezidențiale in iarna, ca decizia in vigoare este ca aceste alegeri sa fie organizate in septembrie. "Domnul Ciuca s-a mai gandit, acum cateva luni era ferm convins ca era bine in septembrie. Așa s-a decis in cadrul […]