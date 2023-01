Stiri pe aceeasi tema

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Braila, despre schimburile de ministere care vor avea loc intre PNL și PSD la rotația premierilor, ca el nu va accepta sa fie „trase funcțiile din caciula".

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, in cadrul conferintei de alegeri a Organizatiei PSD Braila, ca iși dorește ca Mihai Tudose sa ocupe o funcție in Guvern, dar nu la Ministerul Energiei. Ciolacu urmeaza sa preia in luna mai funcția de premier.

Vicepreședintele PNL Adrian Cozma a respins, la B1TV, propunerea avansata de Paul Stanescu și Marcel Ciolacu ca miniștrii performanți sa ramana in funcție la rotația premierilor și a precizat ca liberalii vor respecta protocolul coaliției care prevede și rocada miniștrilor la anumite portofolii.

Liderul PSD a marturisit ca isi doreste foarte mult ca europarlamentarul Mihai Tudose sa vina in Guvern, la rotativa premierilor din luna mai, iar acesta i-a transmis ca si el isi doreste sa fac parte din Executiv.

Peste 2.300 de fermieri din judetul Braila risca sa nu poata primi despagubirile acordate de Guvern pentru culturile agricole calamitate pe o suprafata totala de 28.700 hectare, pe motiv ca si-au recoltat culturile inainte ca reprezentantii comisiilor de constatare a procentului de calamitare sa

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a lansat o serie de critici la adresa PNL pe tema majorarii pensiilor. El spune ca pensiile mici trebuie sa creasca cu peste 15%. Liberalii „sa aiba decența sa se opreasca din aceasta mascarada, pentru ca nu vom accepta acest lucru", afirma Ciolacu.

Vicepresedintele USR Ionut Mosteanu ii cere liderului PSD Marcel Ciolacu sa vorbeasca cu liderii social-democrati din Suedia si sa le ceara sa nu se mai opuna aderarii Romaniei la Schengen, potrivit News.ro.

Muzeul Umorului, proiect unic in Romania, creat de caricaturistul Costel Patrascan, unul dintre cei mai buni graficieni ai momentului, s-a deschis luna aceasta si este gazduit de Palatul Culturii Lyra, situat in Centrul Istoric al municipiului Braila.