- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, nu crede ca Mircea Geoana va avea sanse la alegerile prezidentiale din 2024, deși ocupa o functie importanta pe plan international.Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a fost intrebat, la Strasbourg, daca ii da vreo sansa lui Mircea Geoana pentru alegerile prezidentiale.…

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD și mana dreapta a premierului Marcel Ciolacu, este veriga care face legatura politica intre familia Doldurea din Caracal, cea care deține stația GPL care a explodat in Crevedia, și instituțiile statului cu atribuții directe in aceasta industrie, relateaza defapt.ro.…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a avut, marti, un mesaj tranșant pentru partenerii de guvernare. El le-a transmis liberalilor ca, in cazul in care nu vor susține masurile fiscale ale PSD, se va ajunge la alegeri anticipate in Romania. „Cine vinde potcoave? Unde-i calu’? Aflam prin vocea (autorizata?)…

- Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a anunțat, joi, ca a depus o plangere penala impotriva Gabrielei Firea, in scandalul azilelor de batrani. Europarlamentarul a depus acest denunț la Direcția Naționala Anticorupție și o acuza pe Gabriela Firea de abuz in serviciu. In opinia eurodeputatului, fostul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu se lauda ca face economie la banit, dar a inceput ca reducerile care oricum nu conteaza la bugetul de stat. Mai exact, premierul vrea sa taie posturile neocupate din toate instituțiile de stat, posturi care oricum, nu erau remunerate. Masura va fi propusa de PSD in ședința…