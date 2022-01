Ronnie Spector, principala solistă a grupului The Ronettes, a murit la 78 de ani

Ronnie Spector, principala solistă a grupului The Ronettes, cunoscut pentru melodii precum „Be My Baby” şi „Walking In The Rain”, a murit la vârsta de 78 de ani, conform news.ro. Un comunicat emis de familia ei a expus că ea a murit „după… [citeste mai departe]