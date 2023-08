Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a declarat miercuri, intr-o intervenție pentru B1 TV, ca premierul Marcel Ciolacu nu va avea nicio ezitare sa ia masuri drastice impotriva celor care se vor dovedi vinovați de ororile din azilele din Voluntari, indiferent cine vor fi aceștia.Intrebat despre o posibila…

- TAIEREA PENSIILOR SPECIALE, MAREA PACALEALACU CAT RAMAN SPECIALII DUPA REFORMATUDOREL TOADER pensie speciala actuala: 41.800 leiScenariul 1:impozit 30% peste tot ce depașește salariul mediu brut pe economie= 29.700 lei/ lunaScenariul 2:impozit 15% pe pensiile mai mari decat salariul mediu net pe economie=…

- In ultimele cinci luni, pensia medie a magistratilor a crescut cu 222 de lei, in timp ce cea a pensionarilor obisnuiti, cu doi lei, arata date obtinute de DeFapt.ro. In acest interval de timp, numarul magistratilor cu pensie speciala a crescut cu 390. Numarul pensionarilor obisnuiti a scazut cu 4.707.…

- Premierul Ciuca nu și-a informat colegii de partid, pana duminica seara, ca luni iși va da demisia. Informația a fost primita insa de Marcel Ciolacu, liderul PSD, iar rocada girata de președintele Klaus Iohannis s-ar putea realiza in aceasta saptamana, susțin surse politice pentru Libertatea.Demisia…

- Cine primește pensie speciala in Romania. A fost facut topul celor mai mari venituri, astfel ca s-a aflat ca unele dintre sume sar de 50.000 de lei. Cați sunt pensionarii care incaseaza aceste sume maxime, astronomice in același timp. Topul celor mai mari pensii speciale. Cea mai mare ajunge la 50000…

- Potrivit informațiilor furnizate de Casa de Pensii din județul Teleorman pentru luna iunie, un magistrat beneficiaza de o pensie speciala de aproximativ 30.000 de lei intr-unul dintre cele mai sarace județe din Romania. Aceasta suma este de 14 ori mai mare decat pensia medie pentru limita de varsta…

- Fostul ministru al Muncii, liberala Raluca Turcan, a afirmat sambata ca premierul Nicolae Ciuca nu este beneficiar de pensie speciala, ci de pensie ocupationala, ca urmare a carierei militare. In fapt, tot pensie speciala. Afirmația a fost facuta in emisiunea Insider politic, difuzata la Prima TV.…

- Pensii speciale pentru magistrații asistenți de la CCR, votate de deputați. Cea mai mare pensie speciala, incasata la Alba Iulia In plina dezbatere legata de pensiile speciale, mai precis de eliminarea lor, deputații decid ca magistrații asistenți de la Curtea Constituționala merita o pensie de 80%…