Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader solicita valorificarea fortei de munca din penitenciare. Ministrul Justitiei a anuntat, miercuri, ca a solicitat Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa-i comunice o serie de date privind posibilitatile de valorificare a fortei de munca in cazul detinutilor. „In vederea unei…

- Ministrul Justitiei s-a hotarat sa-i trimita pe detinuti la munca. Mesajul postat de Tudorel Toader pe Facebook: "Valorificarea fortei de munca din penitenciare! In vederea unei mai bune reintegrari sociale, precum si a valorificarii potentialului uman existent in penitenciare, de la Administratia Nationala…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca si-a propus ”valorificarea fortei de munca din penitenciare” si a cerut Administratiai Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa comunice numarul detinutilor apti de munca, disponibilitatea acestora de a lucra in afara penitenciarelor si domeniile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca a solicitat Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa-i comunice o serie de date privind posibilitatile de valorificare a fortei de munca in cazul detinutilor. "In vederea unei mai bune reintegrari sociale, precum si a valorificarii…

- "In data de 28 august 2017, efectuam prima vizita oficiala in penitenciarul din Iași. Cu acea ocazie am constatat faptul ca existau doua expertize tehnice referitoare la starea tehnica a corpului A, din respectivul penitenciar.Prima expertiza, din decembrie 2008, concluziona in sensul ca "probabilitatea…

- Sindicatele din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) afirma ca despagubirea detinutilor care au stat in conditii necorespunzatoare va costa statul intre 370 si 550 de milioane de euro si ca, periodic, trebuie sa corecteze ”incercarile de dezinformare ale ministrului Justitiei”. ”Mai nou,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, raspunde Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), pe tema despagubirilor pregatite pentru detinutii care au fost incarcerati in conditii necorespunzatoare.Ministrul Toader a anuntat ca persoanele detinute in conditii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884, in timp…