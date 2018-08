Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca adoptarea unei Ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale se inscrie in logica “statului infractional” care incearca eliminarea unor probe validate de justitie din dosare. Barna spune ca nu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti ca, dupa ce vor intra in vigoare modificarile la Codul de procedura penala, "orice roman care va avea sentimentul ca a fost condamnat pe baza unor probe nelegale, de tipul interceptarilor, gen protocoale, va putea solicita revizuirea".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, transmite, sambata, pe Facebook, ca abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, dar calitatea de functionar public sau european apare ca element de agravare in cazul mai multor infractiuni. ...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca in fiecare saptamana va inspecta cate un penitenciar din țara. Toader spune ca iși dorește sa vada modul in care sunt aduse la standarde CEDO penitenciarele. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat pe pagina sa de Facebook…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a raspuns presedintelui Iohannis, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor si nu este in contradictie cu prevederea din Constitutie ce ii situeaza sub autoritatea ministrului Justitiei.

- "Indiferent ce va decide Curtea, voi astepta decizia, voi astepta motivatia, voi citi si voi actiona in consecinta", a afirmat Klaus Iohannis. Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta miercuri decizia pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In 10 mai, avand nevoie de timp pentru a delibera, plenul Curtii a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 30 mai. In sedinta de atunci,…

- Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis si intre Guvern si presedinte, in subsidiar, ca urmare a respingerii de catre seful statului a cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi,…