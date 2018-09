Tudorel Toader, subiectul despre care nu va discuta la Cotroceni

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Guvernul a adoptat, in ciuda opozitiei lui Klaus Iohannis, proiectul rectificarii bugetare, deoarece, spune premierul, Executivul și-a indeplinit obligația de a cere aviz de la CSAT. "Soluţia aleasă de Guvern este să meargă mai departe cu adoptarea rectificării…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca a fost delegat de premierul Viorica Dancila care pleaca in vizita oficiala in Spania sa onoreze, alaturi de ministrul justitiei, Tudorel Toader, invitatia la consultari transmisa de Palatul Cotroceni, transmite Digi24.ro. "Vom prezenta raspunsurile…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca Guvernul a adoptat rectficarea bugetara, in lipsa unui aviz CSAT. De asemenea, el a explicat ca deși Iohannis a invitat-o pe Viorica Dancila la Cotroceni, premierul este plecat in Spania și a delegat doi miniștri pentru a merge la intalnirea cu…

- Ministrul justitiei Tudorel Toader precizeaza marti, intr-o postare pe Facebook, ca nu intentioneaza sa demisioneze, dupa ce presa a relatat despre demersurile sale in vederea obtinerii unui post de notar public la Iasi si dupa ce presedintele PSD Liviu Dragnea si-a exprimat nemultumirea in legatura…

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei, a criticat, pe Facebook, intentia lui Tudorel Toader de a propune premierului adoptarea unei OUG prin care persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor sau a protocoalelor cu SRI sa poata cere revizuirea sentintei.

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si efectueaza cercetari prealabile fata de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, dupa ce aceasta a schimbat replici pe Facebook, in weekend, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema incriminarii abuzului in serviciu din Germania.

- "Simple precizari referitoare la elaborarea legilor justitiei!Ministerul justitiei a elaborat un proiect de lege pentru modificarea celor trei legi ale justitiei. Concomitent, pe un numar de 18 pagini, ministerul justitiei a elaborat si proiectul de solicitare a opiniei Comisiei de la Venetia.…

- “Astazi am transmis Presedintelui Romaniei propunerea de numire a dlui Oliver – Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT”, a anuntat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe Facebook. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv, in data de 5 iunie,…