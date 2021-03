Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași vrea sa se extinda pe teritoriul Republicii Moldova. Prestigioasa instituție de invațamant din țara vecina și-a anunțat intenția de a inființa o extensiune in orașul Orhei. Subiectul a fost convenit in cadrul unei intrevederi oficiale dintre președintele…

- Studenta a UAIC, multipla campioana la gimnastica ritmica, premiata de conducerea UAIC Andreea Cristina VERDEȘ, studenta in anul al II-lea la Facultatea de Educație Fizica și Sport din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), multipla campioana naționala la gimnastica ritmica, a primit…

- Doi tineri au murit dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren de calatori care circula pe relatia Dorohoi-Iasi, chiar de Ziua Indragostiților. Cei doi plecasera intr-o scurta excursie, dar la trecerea la nivel cu calea ferata de la Vladeni, judetul Iasi, au fost accidentati mortal de…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, pregatiri pentru semestrul al doilea si alte noutati. Rectorul UAIC Iasi, prof.univ.dr. Tudorel Toader in direct in matinal: . http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/10-feb-tudorel.mp3

- Alianța pentru Unirea Romanilor (USR) a fost surpriza alegerilor parlamentare din acest an. Condus de George Simion, formațiunea a reușit sa treaca pragul de 5% pentru a intra in Parlament. Puțini știu insa ca Simion nu a fost la prima candidatura, insa in trecut a eșuat. Liderul AUR a mai candidat…

- Consorțiul Universitaria, din care parte Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea de Vest din Timișoara, propune implementarea unor masuri pentru o reforma a invațamantului…

- Documentul a fost semnat de rectorii Dan Cascaval (Universitatea Tehnica), Gerard Jitareanu (Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad”), Tudorel Toader (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Viorel Scripcariu (Universitatea de Medicina si Farmacie) si Aurelian…