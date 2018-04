Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca va fi sesizata Curtea Constitutionala a Romaniei CCR dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de revocare a procurorului sef al DNA. In conditiile in care presedintele Romaniei nu are abilitarea legala…

- Tudorel Toader sesizeaza CCR dupa refuzul lui Iohannis de a o revoca pe Kovesi . Anunțul a fost facut la scurt timp dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis. „In condițiile in care Președintele Romaniei nu are abilitarea legala și nici competențele funcționale de evaluare a activitații profesionale…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, azi, ca nu o va revoca pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Klaus Iohannis a refuzat, luni, sa dea curs cererii de revocare a Laurei Codruța Kovesi, anunțând ca motivele invocate de ministrul Justiției nu au…

- Ministrul Justiției a reacționat pe Facebook la anunțul facut de președintele Iohannis. Tudorel Toader spune ca va sesiza la CCR refuzul președintelui de a o revocare din funcție pe Laura Codruța Kovesi. Ministrul spune ca “Președintele Romaniei nu are abilitarea legala și nici competențele funcționale…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. -continua-

- "In condițiile in care Președintele Romaniei nu are abilitarea legala și nici competențele funcționale de evaluare a activitații profesionale și manageriale desfașurate procurorul șef al DNA, in condițiile in care argumentele care au stat la baza declanșarii procedurii de revocare au devenit mai…

- Sectia pentru procurori din cadrul CSM a analizat toate cele 20 de motive invocate de Tudorel Toader pentru a cere revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de sef la DNA. Procurorii au argumentat pe 51 de pagini de ce acestea nu sunt intemeiate si "ca aspectele sesizate nu denota deficiente in exercitarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…