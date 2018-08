Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalneste marti dimineata cu Anca Jurma, procurorul sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie, una dintre temele ce vor fi luate in discutie fiind situatia procurorilor delegati la DNA, informeaza agerpres.ro. Tema respectiva a intrat in atentia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara ca ii va chema pe procurorul general Augustin Lazar si procurorul-sef interimar al DNA, Anca Jurma, pentru a-i intreba despre intalnirea cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. "Voi incerca sa am o discutie cu dansii (Augustin Lazar si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca va avea "cat de curand" o discutie cu procurorul general, Augustin Lazar, si cu procurorul-sef interimar al DNA, Anca Jurma, pe tema intalnirii acesteia cu fostul cu ambasador al SUA in Romania, Hans Klemm.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca procurorul general Augustin Lazar l-a consultat inainte de a o numi pe Anca Jurma in functia de procuror sef interimar al DNA. Toader a fost intrebat luni de jurnalisti, inainte de a intra in sediul MJ, ce parere are despre intalnirea…